كسر مفاجئ.. قطع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن "منطقة العمرانية الشرقية"، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحى 500مم الخاص بمحطة العمرانيه للصرف بشارع ترعة الزمر ناصية شارع خاتم المرسلين.





وتأسف الشركة، وفقا لبيان صحفى، عن هذا العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة. وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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