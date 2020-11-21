غدا.. مصر للطيران تسير 44 رحلة جوية لنقل أكثر من 4 آلاف راكب

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة - فى بيان اليوم السبت - أن هذه الرحلات ستتجه إلى كل من دبى، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، بغداد، ندچمينا، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، روما، فرانكفورت، عمان، ميلانو، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، و7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى.

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