محافظ الجيزة يوجه بشفط أى بؤر للمياه بمحيط المدارس وصيانة أعمدة الإنارة

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى لشفط أى بؤر لتجمعات المياه، إضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط أى آثار للمياه بمحيط المدارس أو بداخلها.





وأكد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، على الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أى آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكافة الولاعات والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. كما أكد راشد، استقبال أى بلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء أو سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة للتعامل الفورى والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكافة القطاعات والتى تم ربطهم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة، حيث يتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.

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