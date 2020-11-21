صور.. مساعدات قافلة تحيا مصر تصل إلى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفقا لبيان صحفى، بسرعة توزيع قافلة مساعدات "بالهنا والشفا" والتى تسلمتها محافظة الدقهلية اليوم، مساهمة من صندوق تحيا مصر لدعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المراكز والمدن والقرى بنطاق محافظة الدقهلية، والتى تشمل 30045 شنطة وجبات غذائية و7980 شنطة فراخ مجمدة و17000 كرتونة مواد غذائية و6500 بطانية.

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الكبرى العاملة على أرض المحافظة، لتقوم بتوزيع مساعدات "بالهنا والشفا" على باقى الجمعيات الأهلية المنتشرة فى ربوع المحافظة، لوصول تلك المساعدات إلى جميع الأسر الأولى بالرعاية.

وثمن محافظ الدقهلية مساهمات صندوق تحيا مصر برعاية رئيس الجمهورية والذى يحرص دائما على إطلاق برامج الحماية الاجتماعية، لكل فئات المجتمع المصرى، وخاصة تلك التى تستهدف الأسر الاولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

كما تسلمت محافظة الدقهلية 10 ماكينات للغسيل الكلوى و55 كرسى غسيل كلوى وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوى والتى دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقد وجه محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بتوزيعهم طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة.