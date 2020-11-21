صور.. عنيك فى عنينا توقع الكشف على 710 أشخاص بحى الأسمرات

جدة - نرمين السيد - نظمت مبادرة "عنيك فى عنينا"، التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، تحت رعاية مجلس الوزراء، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بحى الأسمرات، حيث وقعت الكشف على 710 أشخاص من أهالى الحى.





وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة "عنيك فى عنينا" بحى الأسمرات لاقت قبولًا من الأهالى، الذين أقبلوا عليها لإجراء الكشف الطبى، حيث قامت القافلة بتقديم خدمات الكشف المجانى، وتوزيع العلاج، وتحديد الحالات التى تحتاج تدخلات جراحية من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون.

وأشار إلى أن القافلة الطبية بحى الأسمرات تم فيها توقيع الكشف على عيون 710 مواطنين، وتوزيع أدوية على 210 حالات، وأخذ مقاييس 310 نظارات طبية، وتحويل 55 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة.

وقالت الدكتورة شيماء صبرى، المدير التنفيذى لمبادرة "عنيك فى عنينا"، أن المبادرة تقدم خدماتها بشكل كامل من توقيع الكشف وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تماما، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر على مسببات العمى، مثل المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وعتامة القرنية، وضعف الإبصار، وغيرها.

وأكدت أن المبادرة تنفذ من خلال قوافل طبية تجوب قرى ومراكز مصر، ومستمرة فى تنفيذ هدفها الأساسى وهو القضاء على مسببات العمى.