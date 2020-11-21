صحيفة: محمد صلاح يواجه عقوبة سرية من ناديه بسبب حفل زفاف شقيقه

يبدو أن اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في طريقه لأزمة مع ناديه الإنجليزي، بعد أن كشفت عدد من التقارير عن العقوبة التي تنتظر "مو صلاح" من ناديه بسبب اختراق التباعد الاجتماعي في حفل زفاف شقيقه الأخير، والذي تسبب في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان محمد صلاح، حضر إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر لخوض مباراتي توجو بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وقبل التوجه إلى معسكر الفراعنة حضر زفاف شقيقه برفقة محمد الننى نجم أرسنال ومحمود حسن تريزيجيه، لتثبت المسحة التي خضع لها قبل بدء التدريبات مع المنتخب الوطني إصابته بفيروس كورونا.

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من النادي، على لسان الألماني يورجن كلوب، أن العقوبة المنتظر توقيعها على محمد صلاح ستكون خاصة داخل النادي، ومرفوض تداولها في وسائل الإعلام.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات شديدة بعد حضور حفل زفاف شقيقه بدون الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، قد علق على إصابة صلاح بكورونا، قائلاً ""سيعود محمد صلاح، لا يوجد الكثير لنصرح به للإعلام فى الحقيقة، حفل زفاف الأخ لحظة مميزة للحقيقة، لاعبو الفريق ملتزمون بشكل لا يصدق، تكلمت مع محمد صلاح وتحدثت معه على الهاتف بسبب ماحصل، ليس هناك شيء آخر لأقوله أمام الإعلام ".

وتأتى إصابة المصري محمد صلاح، لتزيد من أوجاع ليفربول، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب الريدز حالياً وهم فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا وفابينيو.

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره ليستر سيتي، غداً الأحد، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".