الزراعة: مهرجان العسل المصري يشهد إقبالا جماهيرا

يشهد مهرجان العسل المصري في دورته الثانية، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إقبالا جماهيريا منذ افتتاحه يوم الأربعاء الماضي بحديقة الأورمان بالجيزة، في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للتعرف على منتجات نحل العسل المختلفة والتمتع بالخصومات المميزة التى يقدمها المشاركين بالمهرجان والذين يمثلون شركات إنتاج ومناحل مصرية من كل المحافظات.
وفي إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني يعمل قطاع الإرشاد الزراعي من خلال الإدارات التابعة له بالمحافظات على التوسع في الندوات الإرشادية لتقديم الدعم الفنى ونقل التوصيات الفنية التي من شأنها تطوير منظومة تربية النحل وتعريف النحالين بأساليب تطبيق نظم الجودة العالمية، تطوير منظومة التعبئة والتغليف لإنتاج العسل وكل منتجات النحل عالية الجودة وينعكس ذلك بشكل مباشر على زيادة القدره التنافسية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتقديم منتجات متميزة للمستهلك المصري.
وسوف يعمل قطاع الإرشاد الزراعي خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة على إعداد قاعدة بيانات للعاملين فى مجال تربية نحل العسل وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال حزمه من البرامج التدريبية والإرشادية.
جدير بالذكر أنه على هامش مهرجان العسل المصري المقام حاليا في حديقة الأورمان والمستمر حتى الاثنين القادم هناك أيضا العديد من الفقرات الفنيه والثقافية.
وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مهرجان العسل المصري في نسخته الثانية، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته بداية من الابعاء، ولمدة 5 أيام.
ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 100 عارض يمثلون أهم شركات نحل العسل في مصر والمهتمين بصناعة وتربية وتصدير نحل العسل ومنتجاته المختلفة، لعرض منتجاتهم، والبيع للجمهور بأسعار مخفضة، كما يتضمن المهرجان ورش عمل وتدريب يومية، للنهوض بصناعة العسل في مصر، فضلا عن فقرات فنية ومسابقات ترفيهيه تثقيفية ذات جوائز.
كما يتضمن المهرجان حلقات نقاشيه لأهم ما يواجه النحالين من مشكلات وعرض أنسب الحلول وآليات تنفيذها لدعم هذه الصناعة الحيوية وزيادة الصادرات.
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