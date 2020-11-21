نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني : إنجازات مصر أصابت إعلام الجماعة الإرهابية بالهوس والجنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استمرار الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تواصل مصر تحقيقها بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد أصابت إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والارهاب والعار التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية بالهوس والجنون.

وقال " عامر " فى بيان له، اليوم السبت، إن أكبر دليل على إصابة إعلام الإرهابية وفضائيات قطر وتركيا بالهوس والجنون هو استمرار هذا الإعلام الكاذب فى سياسات التضليل وقلب الحقائق وتشويه كل إنجازات ونجاحات الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الإعلام يتخذ جميع وسائل التشويه خاصة نشر الاخبار الكاذبة وبث فيديوهات لا تمت للواقع والحقيقة بأى صلة من قريب أو بعيد إضافة إلي استضافة اشخاص معروف عنهم القيام بأعمال إرهابية وتحريضية ضد الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، إن قنوات " الإرهابية " لاتستضيف إلا كل من يدعمون الأعمال الإرهابية والتكفيرية وفقا لأجنداتها الخبيثة وتقوم بتمويلهم بحفنة من الدولارات ليقومون بتوجيه سهامهم ضد الدولة المصرية بعد أن فروا من مصر عقب ثورة 30 يونيو الخالدة عام 2013 التى استعاد فيها الشعب المصرى العظيم دولته من براثن دولة المرشد.

ووجه رئيس صناعة النواب، تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى أصبح على وعى وادراك كاملين بكذب إدعاءات وأكاذيب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ولم يعد يعطى أى إهتمام لإعلام هؤلاء الخونة والارهابيين، مؤكدًا أن موعد محاسبة ومحاكمة هؤلاء الخونة اقترب بعد تضييق الخناق عليهم داخل قطر وتركيا بعد فشلهم فى تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لإحداث الفوضى داخل.مصر

