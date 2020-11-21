عاجل .. إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض استعدادا للموجة الثانية

أكدا مصادر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة.

وأضافت المصادر في تصريحات لها اليوم، أن الوزارة تضع خطة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدة أن الوزارة قررت أيضًا إيقاف الإجازات غير الوجوبية والتي تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتًا الى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على مجموعة الضوابط والاشتراطات التي يجب اتخاذها عند دخول القادمين من الخارج إلى مصر، وذلك بسبب ظروف انتشار كورونا.

وقالت الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي، إنه يحظر على جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرًا أو جوًا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل "PCR"، وتكون نتيجة تحاليله سلبية، وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد من الوصول إلى الأراضي المصرية.

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وتابعت الوزارة أنه بالنسبة لمطارات شرم الشيخ والغردقة يتم إجراء تحليل "PCR" مقابل تكلفة مالية، على أن يتم سحب المسحات بمعرفة الحجر الصحي أو تحت إشرافه وإرسالها على الفور إلى معامل وزارة الصحة والسكان، ويسمح بنزول الركاب على أن يتم عزل القائمين في فنادق الإقامة لحين صدور نتيجة الاختبار.