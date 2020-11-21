في عيد ميلادها الـ 85..نانسي عجرم لـ فيروز: "كل سنة وأنتِ عم تكبري فينا"

حرصت الفنانة نانسي عجرم على تهنئة جارة القمر المطربة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ85 الذي يوافق 21 نوفمبر. غردت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة:"سألونا وين كنتو وليش ما كبرتو أنتو منقلن نسينا.. فيروز معك، نسينا الوقت والعمر.. كل سنة وأنتِ عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا". اقرأ أيضًا..فيروز تتصدر التريند على تويتر وحديث النجوم على السوشيال ميديا



الجدير بالذكر، أن آخر ظهور لفيروز كانت أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنزلها على هامش زيارته الثانية للعاصمة اللبنانية لتفقد أحوالها بعد انفجار مرفأ بيروت في سبتمبر الماضي.

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