أمين الشيوخ يكشف أخر تطورات إنهاء لائحة المجلس الداخلية... ويؤكد:قد تستغرق مناقشتها أكثر من جلسة عامة

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ: إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، قد يستغرق أكثر من جلسة، مشيرا إلى أن مداخلات الأعضاء هي التي ستحدد مدة المناقشة.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مجلس الشيوخ يسعى لإصدار اللائحة من خلال البرلمان الحالي، موضحا أنه في حال لم يحدث فسيصدرها المجلس المقبل.
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وأعلن أمين عام مجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتبي مجلس الشيوخ والنواب للتنسيق فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية.
وحول تشكيل الهيئات البرلماينة، أشار إلى أن كل حزب لديه ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة، موضحا أن هناك مادة أخرى تؤكد أن كل حزب لديه هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل الخاص بها.
بينما ما يتعلق بتضارب المصالح، أوضح عتمان، أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارتها لشخص آخر لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا إذا كان شريكا أو أن يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
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