أمين الشيوخ يكشف أخر تطورات إنهاء لائحة المجلس الداخلية... ويؤكد:قد تستغرق مناقشتها أكثر من جلسة عامة



قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ: إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، قد يستغرق أكثر من جلسة، مشيرا إلى أن مداخلات الأعضاء هي التي ستحدد مدة المناقشة.

وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مجلس الشيوخ يسعى لإصدار اللائحة من خلال البرلمان الحالي، موضحا أنه في حال لم يحدث فسيصدرها المجلس المقبل.

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