تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام "اف سي مصر" في كأس مصر

يستعد اليوم الزمالك لمبارياته اليوم أمام "اف سي مصر"، في ربع نهائي لكأس مصر تمام الساعة الثامنة مساء اليوم ويستضيف استاد السويس الزمالك واف سي مصر.
وجاء التشكيل كالأتي:
في حراسة المرمي جنش.
ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبدالله جمعه واحمد عيد وطارق حامد اسلام جابرو يوسف اوباما ومحمد اوناجم وكاسونجو وشيكابالا.
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تُجدر الإشارة إلى أن الزمالك هزم فريق سموحه بهدفين مقابل هدف في إطار دور16 ببطولة كأس مصر، ويستعد الزمالك بعد انتهاء المباراة لمباراته أمام نادي الأهلي في نهائي الإفريقي يوم 27 الجاري علي استاد القاهرة.
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