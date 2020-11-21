بورصة مصر تربح 200 مليون خلال الأسبوع الماضي

تداولت وكالات أنباء عالمية تقريرًا عن ربح بورصة مصر 200 مليون جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 2ر629 مليار جنيه، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وأوضح تقرير البورصة المصرية، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، إذ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ، ليغلق عند مستوى 10898.67 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.9%، مسجلاً 2010.25 نقطة. كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.88%، لينهي التعاملات عند مستوى 2937.87 نقطة. إقرأ أيضًا.. وزيرة التخطيط: قطاع الطاقة يستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري

ولفت التقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 16.4 مليار جنيه من خلال تداول 2.543 مليار ورقة منفذة على 254 ألف عملية.

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