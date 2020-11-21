عاجل.. إصابة مهاجم ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة مهاجم الفريق لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن ريال مدريد أن اللاعب لوكا يوفيتش، ظهرت نتيجة فحصه إيجابية بفيروس كورونا.

يذكر أن أخر مواجهات النادي الملكي كانت أمام فريق فالنسيا في الدوي الإسباني، إذ سقط الملكي برباعية مقابل هدف واحد أحرزه مهاجم فريق مدريد كريم بنزيما افتتح به المباراة.

اقرأ أيضا: استعداد محمد صلاح والنني للسفر إلى إنجلترا "تفاصيل"



حيث أن ريال سوسيداد يتصدر الترتيب بـ 20 نقطة يليه فياريال بـ 18 نقطة، وأتلتيكو مدريد ثالثا بـ 17 نقطة وريال مدريد بـ 16 نقطة.