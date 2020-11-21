صانع ألعاب الزمالك السابق: عرفت يعني إيه جماهير بمجرد قدومي لـ "البورسعيدي"

قال لاعب الزمالك السابق والمصري البورسعيد حالياً محمد عنتر اثناء تقديمه في مؤتمر: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا، وعرفت "يعني ايه" جماهير بمجرد قدومي إلى النادي المصري. واستكل حديثه قائلا: وأتمني أكون عند حسن ظن الجميع وأشكر علي ماهر علي اختياره لي ومجلس الإدارة علي الاحترافية التي تمتعوا بها. اقرأ أيضا: استعداد محمد صلاح والنني للسفر إلى إنجلترا "تفاصيل"



والجدير بالذكر أن مسئولو النادي المصري قد نجحوا في التعاقد مع محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك لمدة 3 سنوات، وكان علي ماهر هو من طلب التعاقد مع اللاعب لمعرفته الفنية بقدراته، وقت أن كان المدير الفنى يقود الأسيوطى قبل انتقال اللاعب منه إلى الزمالك.

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