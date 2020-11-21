لجين حسن الطفلة المعروفة بأسم "لجين أم رموش"، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إنتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
تحيا مصر تقصت من تلك المعلومات المنتشرة لكشف حقيقة وفاة الطفلة لجين، حيث خرجت لجين تنفي ما تم تداوله حول وفاتها وطالبت بتحري المعلومات قبل تناولها وتداولها.
حقيقة وفاة الطفلة لجين
انتشرت شائعات وفاة الطفلة لجين ام رموش بعدما توقف حسابها على موقع انستجرام وتم وضع لافتة جديدة عليه وهي "تذكر" أو "remember"، والمعروفة بأنها لا توضع إلا بعد نشر شهادة وفاة الشخص من قبل أهل حساب الحساب وإرسالها إلى موقع انستجرام الشهير.
اقرأ أيضًا..يوم الطفل العالمي.. "جوجل" يسلط الضوء على حماية حقوق الأطفال بهذه الطريقة
ويبدو أن غياب لجين عن مواقع التواصل نتيجة تعهد وقعته أسرتها في النيابة بعد استغلالها بإعلانات فاضحة، بعد تحذيرات النيابة العامة السعودية من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقًا للمحظورات المبينة في نظام حماية الطفل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطفلة لجين حسن تشعل مواقع السوشيال ميديا لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.