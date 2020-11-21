الطفلة لجين حسن تشعل مواقع السوشيال ميديا لهذا السبب

لجين حسن الطفلة المعروفة بأسم "لجين أم رموش"، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إنتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تحيا مصر تقصت من تلك المعلومات المنتشرة لكشف حقيقة وفاة الطفلة لجين، حيث خرجت لجين تنفي ما تم تداوله حول وفاتها وطالبت بتحري المعلومات قبل تناولها وتداولها.

حقيقة وفاة الطفلة لجين



انتشرت شائعات وفاة الطفلة لجين ام رموش بعدما توقف حسابها على موقع انستجرام وتم وضع لافتة جديدة عليه وهي "تذكر" أو "remember"، والمعروفة بأنها لا توضع إلا بعد نشر شهادة وفاة الشخص من قبل أهل حساب الحساب وإرسالها إلى موقع انستجرام الشهير.

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ويبدو أن غياب لجين عن مواقع التواصل نتيجة تعهد وقعته أسرتها في النيابة بعد استغلالها بإعلانات فاضحة، بعد تحذيرات النيابة العامة السعودية من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقًا للمحظورات المبينة في نظام حماية الطفل.

