مؤشر كورونا عالميًا: 46 ألف إصابة جديدة بالهند و22 ألف بألمانيا.. والصين تسجل 7 حالات فقط

شهدت الساعات الـ 24 الماضية تراجع دول أفريقية من مؤشر كورونا العالمي من حيث الإصابات الجديدة، بينما ظهرت دول جديدة من أوروبا والأمريكيتين، وأسيا.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6426 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و719 حالات وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و25969 وحالات الوفاة إلى 100823.

فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت إن سبعا من تلك الحالات منقولة محليا وباقي الحالات التسع واردة من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86414 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

بينما سجلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30403 إصابة، فيما سجلت كوريا حالتي وفاة إضافيتين بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 503 وفيات.

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