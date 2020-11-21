شهدت الساعات الـ 24 الماضية تراجع دول أفريقية من مؤشر كورونا العالمي من حيث الإصابات الجديدة، بينما ظهرت دول جديدة من أوروبا والأمريكيتين، وأسيا.
وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6426 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و719 حالات وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و25969 وحالات الوفاة إلى 100823.
فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت إن سبعا من تلك الحالات منقولة محليا وباقي الحالات التسع واردة من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86414 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
بينما سجلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30403 إصابة، فيما سجلت كوريا حالتي وفاة إضافيتين بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 503 وفيات.
إقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء: لا يمكن العمل بمعزل عن الإعلام.. وأُقدر جهود العاملين فى الصحافة للحصول على المعلومات
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902528 بعد تسجيل 22964 إصابة جديدة، كما أظهرت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13884 بعد تسجيل 254 حالة وفاة جديدة.
وسجّلت الهند 46232 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) و564 حالة وفاة، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9050597 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 132726، مشيرة إلى تعافي 8478124 حالة.
كما سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليونين و64748 إصابة، حيث ذكرت السلطات الصحية الروسية أنه هناك 467 حالة وفاة بكورونا مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 35778 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر كورونا عالميًا: 46 ألف إصابة جديدة بالهند و22 ألف بألمانيا.. والصين تسجل 7 حالات فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.