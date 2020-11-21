"نيوجيبتولوجي" أحدث إبداعات شركة ليونز.. تعاون مثمر بين تامر أباظة وياسر بدوي.. وتوقعات متفاءلة بنجاح الفنان أحمد بدوي

تواصل شركة ليونز للإنتاج السينمائي والتوزيع تكثيف أعمالها بشكل مستمر ومتواصل، تحت قيادة رئيس الشركة تامر أباظة، وباقي أركان الشركة وفي مقدمتهم الفنان والمؤلف ياسر بدوي، حيث نجحوا في ان يخرجوا للنور مؤخرا بتجربة برامجية شيقة، يقدمها الفنان الشاب أحمد بدوي بعنوان "نيوجيبتولوجي".

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ليونز للإنتاج السينمائي والتوزيع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، برومو تقديمي للفيديوهات المنتظرة للبرنامج يومي الأثنين والخميس من كل إسبوع، يظهر فيها الفنان أحمد بدوي ليلقي الضوء بشكل سريع على فكرة البرنامج والتي تبدو كوميدية ساخرة، تتناول معالجات لحال المصريين وسلوكياتهم في الوقت الحالي.

وقد ظهر خلال الفيديو منتج العمل تامر أباظة ومؤلفه ومخرجه ياسر بدوي، بصحبة مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة، حيث بدا وفقا للفيديو الدعائي الأول، أننا بصدد عمل متكامل تتضافر فيه مجموعة من العوامل المتعلقة بالكتابة الجيدة والموسيقى المميزة في قالب غنائي وبرامجي يسهل وصوله إلى المتلقيين الآن على منصات التواصل الاجتماعي.

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مؤلف العمل الفنان ياسر بدوي يعد مؤلف كوميدي صاحب أنجح الأعمال الكوميدية في الفترة الأخيرة " سيد أبو حفيظة - لمبه شو - ربع مشكل - توك شو 3 - أسعد الله مسائكم - حدوتة بعد النوم .. وغيرهم ".

وقد اعتبر بدوي أن شركة لايونز للانتاج السينمائي والتوزيع، ومؤسسها المهندس تامر أباظة، جاءت في توقيت مهم لمصر والفن بها، حيث أن هناك اتجاه في الفترة الحالية عقب استقرار الدولة المصرية، لـ"استعادة الريادة المصرية" في كافة المناحي، على المستويات الاقتصادية واصحية والتعليم، وأيضا الفن، حتى بالخطاب الديني نشهد تجديد للمفاهيم سعيا للريادة المصرية المعتادة.