"نيوجيبتولوجي" أحدث إبداعات شركة ليونز.. تعاون مثمر بين تامر أباظة وياسر بدوي.. وتوقعات متفاءلة بنجاح الفنان أحمد بدوي

تواصل شركة ليونز للإنتاج السينمائي والتوزيع تكثيف أعمالها بشكل مستمر ومتواصل، تحت قيادة رئيس الشركة تامر أباظة، وباقي أركان الشركة وفي مقدمتهم الفنان والمؤلف ياسر بدوي، حيث نجحوا في ان يخرجوا للنور مؤخرا بتجربة برامجية شيقة، يقدمها الفنان الشاب أحمد بدوي بعنوان "نيوجيبتولوجي".
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ليونز للإنتاج السينمائي والتوزيع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، برومو تقديمي للفيديوهات المنتظرة للبرنامج يومي الأثنين والخميس من كل إسبوع، يظهر فيها الفنان أحمد بدوي ليلقي الضوء بشكل سريع على فكرة البرنامج والتي تبدو كوميدية ساخرة، تتناول معالجات لحال المصريين وسلوكياتهم في الوقت الحالي.
وقد ظهر خلال الفيديو منتج العمل تامر أباظة ومؤلفه ومخرجه ياسر بدوي، بصحبة مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة، حيث بدا وفقا للفيديو الدعائي الأول، أننا بصدد عمل متكامل تتضافر فيه مجموعة من العوامل المتعلقة بالكتابة الجيدة والموسيقى المميزة في قالب غنائي وبرامجي يسهل وصوله إلى المتلقيين الآن على منصات التواصل الاجتماعي.
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مؤلف العمل الفنان ياسر بدوي يعد مؤلف كوميدي صاحب أنجح الأعمال الكوميدية في الفترة الأخيرة " سيد أبو حفيظة - لمبه شو - ربع مشكل - توك شو 3 - أسعد الله مسائكم - حدوتة بعد النوم .. وغيرهم ".
وقد اعتبر بدوي أن شركة لايونز للانتاج السينمائي والتوزيع، ومؤسسها المهندس تامر أباظة، جاءت في توقيت مهم لمصر والفن بها، حيث أن هناك اتجاه في الفترة الحالية عقب استقرار الدولة المصرية، لـ"استعادة الريادة المصرية" في كافة المناحي، على المستويات الاقتصادية واصحية والتعليم، وأيضا الفن، حتى بالخطاب الديني نشهد تجديد للمفاهيم سعيا للريادة المصرية المعتادة.
واستطرد في تصريحات سابقة لـ تحيا مصر: الريادة الفنية قوة لاييستهان بها، ومطلوب في تلك الفترة أن تعود شركات الانتاج لتقديم، محتوى فني راقي، ويحمل في مضامينه رسالات سامية على المستوى الأخلاقي والفني، فالشارع المصري في حاجة إلى ذلك، فعقب فترة "الارتباك" التي حدثت السنوات الماضية، أصبح هناك تغير ملموس ورهيب على مستوى سلوك المواطن المصري.
وشدد: نحتاج من امثال شركة لايونز وطموحات تامر أباظة، مايعادل الـ 10 شركات يعملوا بنفس الوتيرة والإخلاص والاحترافية، وأن يكون نصب اعينهم الارتقاء بالوطن وتطوير الشارع المصري، موجها الشكر لشركة لايونز لأنه أصر منذ اللحظة الأولى أن يكون هناك إنتاج فني قوي، ومن المستحيل ألا نقدم إلا محتوى واعي واحترافي.
يشار إلى أن شركة ليونز للإنتاج السينمائي والتوزيع تحرص على تكثيف أعمالها بشكل مستمر ومتواصل، حيث نجحت مؤخرا في التعاقد مع المنشد العالمي محمود التهامي، بالإضافة إلى لشاعره الغنائيه المصريه الكبيرة حمديه التيتي والتي سبق لها التعاون مع أسماء بقيمة صابر الرباعي، إيهاب توفيق، سميرة سعيد، مدحت صالح، مصطفى قمر، حمادة هلال، أحمد سعد.
وسعت الشركة من وراء ذلك إلى إحداث حالة تنويع لأعمالها، عقب سلسلة من التعاقدات الناجحة مع مجموعة كبيرة من المبدعين والفنانيين، في الوسط الفني والموسيقي والغنائي.
كما أعلن أباظة عن نجاح المفاوضات بين شركتي لايونز للانتاج السينمائي والتوزيع، ورمسيس الحديثة للانتاج والتوزيع، حيث تمكنت الأخيرة من تقديم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار الفترة الماضية.
بعدها واصلت شركة ليونز للإنتاج السينمائي والتوزيع خطواتها الواثقة في عالم الفن، حيث نجحت في التعاقد مع الفنان الشاب كريم صبري، وهو مايضاف إلى قائمة طويلة من المشروعات الفنية الطموحة التي يواصل تحقيقها بدأب رئيس الشركة تامر أباظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "نيوجيبتولوجي" أحدث إبداعات شركة ليونز.. تعاون مثمر بين تامر أباظة وياسر بدوي.. وتوقعات متفاءلة بنجاح الفنان أحمد بدوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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