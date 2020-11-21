تحيا مصر ينشر اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات في شكلها النهائي لمجلس الشيوخ

بدأت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بكتابه وتنسيق مواد اللائحة الداخلية للمجلس تمهيدا لعرضها علي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ نهاية الشهر الحالي لمناقشتها، وبعد انتهاء لجنه إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أعمالها الأسبوع الماضي.

وحددت المادة 51 من اللائحة الداخلية تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي: وحددت المادة 51 من اللائحة الداخلية تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي: - التعليم بجميع أنواعه ومراحله.

‏- شئون البحث العلمي.

‏- تطوير التعليم الجامعي.

‏- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.

‏- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.

‏- المجامع العلمية واللغوية.

‏- السياسة التعليمية وجودة التعليم.

‏- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

‏- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية.

‏- محو الأمية وتعليم الكبار.

‏- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

‏- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

‏- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

‏- البريد.

‏- أمن الفضاء المعلوماتي.

‏- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- ‏وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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