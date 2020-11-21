صور.. محافظ القليوبية يشهد توزيع كراتين مبادرة بالهنا والشفا

جدة - نرمين السيد - استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم جميع الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق التام مع صندوق تحيا مصر تحت عنوان "نتشارك.. علشان بكرة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





جاء ذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية لتكثيف أنشطة الصندوق فى مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار محافظ القليوبية، وفقا لبيان صحفى، عقب تفقده للقافلة أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهى (الجمعية الشرعية- جمعية رسالة- جمعية قبس من نور- الهيئة القبطية الانجيلية - بنك الطعام المصرى) وستقوم تلك الجمعيات بتوزيع المساعدات على الجمعيات القاعدية بقرى المحافظة التى ستقوم بدورها بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية.

ووصل 9 شاحنات تحتوى على 18500 شنطة مجمدات لحوم ودواجن و2000 كرتونة مواد غذائية و9900 وجبة سيتم توزيعها بمعرفة بنك الطعام المصرى وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام يتم توزيعهم على الجمعيات و المؤسسات الأهلية.

وتتضمن القوافل 32 جهاز و7 كراسى لمرضى الغسيل الكلوى سيتم تسليمها لمديرية الصحة من قبل مديرية التضامن لتوزيعها حسب الحاجة بالمستشفيات الحكومية وذلك تنفيذا لمبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوى، والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية.