وفاة المكرسة تاسونى مكاريا متأثرة بفيروس كورونا فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - توفيت اليوم السبت، تاسونى مكاريا الخادمة الكنسية المكرسة فى دير بنات مريم بمحافظة بنى سويف إثر إصابتها بفيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - توفيت اليوم السبت، تاسونى مكاريا الخادمة الكنسية المكرسة فى دير بنات مريم بمحافظة بنى سويف إثر إصابتها بفيروس كورونا. وقدم الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، وفقا لبيان صحفى، العزاء للخادمات بالدير، موضحا أنه سيتم إقامة الصلاة على جثمانها بكنيسة سدمنت.

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