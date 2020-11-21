جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنفوجرافا يتضمن إرشادات ضرورية للحد من انتشار كورونا فى أماكن العمل.



جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنفوجرافا يتضمن إرشادات ضرورية للحد من انتشار كورونا فى أماكن العمل. تضمن الإنفوجراف، ضرورة الحد من التجمعات فى أماكن العمل المغلقة واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. إرشادات ضرورية للحد من انتشار كورونا فى أماكن العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.