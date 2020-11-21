تفاصيل مشاركة وزيرة البيئة في المنتدى العالمي للنقل الكهربائي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المنتدى العالمي للنقل الكهربي بدعوة من وزير المناخ البولندي وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، حيث أكدت أن مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية عملت على نهج التحول للنقل الكهربي من خلال دراسة قصص النجاح والدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تلك الخطوة، كما ركزنا على دراسة تأثير تلك الخطوة على الجانبين البيئي والصحي من خلال الدراسات التي تم اعدادها لحساب تكلفة التدهور البيئي والصحي لتلوث الهواء، لتكون مرجعا لمتخذي القرار.

ومن جانبه أشاد وزير البيئة البولندي بدور وزيرة البيئة المصرية في مؤتمر المناخ COP 24 الذي عقد في كوتوفيتسا عام ٢٠١٨ من خلال مشاركتها في قيادة مفاوضات تمويل المناخ.

وفي بيان صادر عن وزارة البيئة اليوم شددت "فؤاد" على أهمية المنتدى للدول المقبلة على دخول مجال النقل الكهربي لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب المختلفة، والذي يأتي استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ ببولندا Cop24 لدعم النقل الكهربي كأحد آليات التخفيف من آثار التغيرات المناخية.