أمن مدينة الرحاب ينقذ سيدة من محاولة الانتحار

ذكرت صفحة جهاز مدينة الرحاب أن أمن المدينة تمكن اليوم من إنقاذ سيدة من محاولة الانتحار في مغطس المياه بنافورة منطقة المطاعم وذلك على الرغم من إصرارها على ذلك. وأشارت الصفحة إلى أنه جرى إبلاغ السلطات المختصة وعمل محضر بالواقعة. وأعرب العديد من سكان الرحاب عن شكرهم لأمن الرحاب على جهوده في الحفاظ على أمن وسلامة سكان الرحاب.

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