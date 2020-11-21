الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار غزيرة على السواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الأحد، على القاهرة والوجه البحري يكون لطيفا نهارا تصاحبه شبورة مائية صباحا، باردا ليلا والرياح معتدلة.

والطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون مائلا للبرودة ليلا على جنوب سيناء.

أما محافظات الصعيد، فيكون الطقس معتدلا على شمال وجنوب الصعيد نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة، هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

ويكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).

وتتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطي على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وحول حركة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط والأحمر معتدلا وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتصل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 28، السواحل الشمالية 85 للعظمى 45 للصغرى، شمال الصعيد 60 للعظمى والصغرى 30، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 20.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن سقوط الأمطار مستمر اليوم، السبت، على 19 منطقة بالجمهورية، ما بين أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية يصاحبها نشاط للرياح على مناطق مختلفة.



ويستمر سقوط الأمطار اليوم، على المناطق التالية:

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومراكز الجمهورية، كالتالي:



القاهرة 22 / 14

الإسكندرية 21 /15

شبين الكوم 22/ 15

مطروح 22/ 13

سيوة 20 / 10

بورسعيد 22 /18

الزقازيق 22 / 14

الاسماعيلية 23 / 14

رفح 22 / 14

نويبع 22 / 18

كاترين 19 / 6

شرم الشيخ 26 / 19

بني سويف 23 / 13

المنيا 23 / 12

أسوان26 / 15

الوادي الجديد 24 / 13

شلاتين 26 / 20

رأس حدربة 25 / 20