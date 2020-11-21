نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لمجلس الشيوخ: نسابق الزمن ليُقر البرلمان الحالي اللائحة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هي التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة.
وأضاف "عتمان" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، قائلًا" نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد، موضحًا أن الجهة المختصة بالإحالة هو التي ستقوم بارسال اللائحة البرلمان".
ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم ارسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن.اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين " الشيوخ والنواب " للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية
وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن هناك مادتين تحكم تشكيل الهيئات البرلماينة حيث إن كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل.دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة
وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة الا لو كان شريك أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لاحكام.تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون
وكانت اللجنة المعنية بإعدا مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد انتهت من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية والتي تصل إلى 300 مادة تقريبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.
وناقشت اللجنة كافة الأمور التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية وأحكام تضارب المصالح، فضلًا عن أخد التصويت النهائي عليها، يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.