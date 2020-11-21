نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لمجلس الشيوخ: نسابق الزمن ليُقر البرلمان الحالي اللائحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هي التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة.

وأضاف "عتمان" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، قائلًا" نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد، موضحًا أن الجهة المختصة بالإحالة هو التي ستقوم بارسال اللائحة البرلمان".

ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم ارسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن.اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين " الشيوخ والنواب " للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن هناك مادتين تحكم تشكيل الهيئات البرلماينة حيث إن كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل.دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة

وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة الا لو كان شريك أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لاحكام.تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون

وكانت اللجنة المعنية بإعدا مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد انتهت من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية والتي تصل إلى 300 مادة تقريبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.

وناقشت اللجنة كافة الأمور التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية وأحكام تضارب المصالح، فضلًا عن أخد التصويت النهائي عليها، يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

