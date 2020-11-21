الأرصاد تحذر: مرتفع جوى يضرب البلاد غدا.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن الطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة على خليج السويس تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون مائلا للبرودة ليلا على جنوب سيناء.

أما محافظات الصعيد، فيكون الطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة، وحول الظواهر الجوية المؤثرة، فهناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية)، ويكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وحول حركة الملاحة البحرية، معتدلة فى البحر المتوسط والأحمر وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن سقوط الأمطار مستمر اليوم السبت، على 19 منطقة بالجمهورية، ما بين أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية يصاحبها نشاط للرياح على مناطق مختلفة.

ويستمر سقوط الأمطار اليوم، على المناطق التالية: متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومراكز الجمهورية، كالتالى:

القاهرة 22 / 14

الإسكندرية 21 /15

شبين الكوم 22/ 15

مطروح 22/ 13

سيوة 20 / 10

بورسعيد 22 /18

الزقازيق 22 / 14

الإسماعيلية 23 / 14

رفح 22 / 14

نويبع 22 / 18

كاترين 19 / 6

شرم الشيخ 26 / 19

بنى سويف 23 / 13

المنيا 23 / 12

أسوان26 / 15

الوادى الجديد 24 / 13

شلاتين 26 / 20

رأس حدربة 25 / 20