أمين الشيوخ: إقرار لائحة المجلس يحتاج أكثر من جلسة عامة

جدة - نرمين السيد - كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن إقرار اللائحة الداخلية قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، لافتا إلى أن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التى ستحدد المدة الزمنية التى يستغرقها إقرار اللائحة، والمقرر لها 29 نوفمبر المقبل.





وأضاف، فى تصريحات له، أن المجلس يجتهد ويسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالى اللائحة، وإذا لم يتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هى التى ستقوم بإرسال اللائحة للبرلمان.

وأكد المستشار عتمان إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية.

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ إن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانونى للهيئة.

وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، أوضح الأمين العام لمجلس الشيوخ إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد فى إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة إلا لو كان شريك أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها فى القانون.

وكانت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد انتهت من وضع التصور النهائى لمشروع اللائحة الداخلية والتى تصل إلى 300 مادة تقريبا، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجارى.

وناقشت اللجنة كل الأمور التى تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية وأحكام تضارب المصالح فضلا عن أخذ التصويت النهائى عليها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية فى تقريرها الذى ستنتهى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.