زيارة استثنائية لجميع نزيلات السجون بمناسبة قرب حملة الـ ”16 يوم لمناهضة...

قررت وزارة الداخلية، منح جميع السجينات زيارة استثنائية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 /11 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 10 /12 /2020، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعى بين النزيلات والزائرين.

كان ذلك بمناسبة قرب بدء فعاليات حملة الـ "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" خلال شهر نوفمبر الجارى، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

فيما قال اللواء هشام البرادعي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن معظم المؤسسات العقابية فى دول العالم المختلفة عانت من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مساعد الوزير خلال ندوة تثقيفية عقدها قطاع السجون، أن القطاع نجح بفضل الله فى منع انتشار فيروس كورونا داخل السجون من خلال عدة إجراءات احترازية.

وأشار مساعد الوزير، إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها شملت:

- تعليق الزيارة من أبريل حتى أغسطس

- تعميم نشرة توعية بأعراض الفيروس وطرق الوقاية والعلاج

- إعطاء إجازة لكبار السن من العاملين بالقطاع

- توفير اجهزة كاشف حرارى فى كافة السجون

- تدعيم السجون باجهزة تعقيم ذاتى

- الكشف الدورى على العاملين بالسجون والنزلاء

- الكشف الفورى على كل النزلاء الجدد ووضعهم فى غرف عزل

- تطهير عنابر السجناء

- سحب عيانات عشوائية من السجناء وارسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة

حرص اللواء هشام البرادعي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والوفود المشاركة فى ندوة تثقيفية أقيمت بمنطقة طرة على القيام بجولة ميدانية للاضطلاع على معرض منتجات السجون للأثاث والخضراوات واللحوم والفاكهة.

وتتميز المنتجات بجودتها العالية عن مثيلاتها بالأسواق وانخفاض أسعارها، كما تفقدوا الملاعب الرياضية والورش الفنية لتدريب العاملين والمصانع بالسجون وأشاد الحضور بالمنتجات وجودتها.

ويذكر أن قطاع السجون عقد الندوة التثقيفية عن أوجه الرعاية للسجناء بقاعة المؤتمرات بمنطقة سجون طرة بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ورجال الإعلام.

وتهتم وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ممثلة فى قطاع السجون بتأهيل السجناء وتقديم الرعاية الصحية لهم لخروجهم مواطنين صالحين.