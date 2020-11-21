"قوى عاملة النواب": مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يحقق أقصى استفادة للاقتصاد

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شعار المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع" في دورته السادسة، بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة، وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، حيث يتخذ المؤتمر من دعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة موضوعا أساسيا له فى هذه النسخة بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

ووجهت "عطوة" فى بيان لها، اليوم السبت، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لجهودها وحرصها على ربط جميع المصريين فى الخارج بقضايا وهموم الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهو جزء من الأهداف التى حققها المؤتمر فى دوراته الخمس الماضية، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف دعم توطين الصناعة والاستثمار الصناعي.

كما أشارت وكيل قوي عاملة البرلمان، إلى أن هذا المؤتمر يدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري والنهوض بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني وأفضل آلية للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب.

