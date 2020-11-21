"قوى عاملة النواب": مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يحقق أقصى استفادة للاقتصاد

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ووجهت "عطوة" فى بيان لها، اليوم السبت، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لجهودها وحرصها على ربط جميع المصريين فى الخارج بقضايا وهموم الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهو جزء من الأهداف التى حققها المؤتمر فى دوراته الخمس الماضية، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف دعم توطين الصناعة والاستثمار الصناعي.
كما أشارت وكيل قوي عاملة البرلمان، إلى أن هذا المؤتمر يدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري والنهوض بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني وأفضل آلية للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب.