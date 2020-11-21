ألقت نفسها في نافورة .. سيدة حاولت الانتحار بسبب زوجها في الرحاب

تمكنت أجهزة الأمن اليوم في منطقة الرحاب، من إنقاذ سيدة حاولت الانتحار بعد مشاجرة مع زوجها، انتهت بإلقاء نفسها داخل "نافورة" بمنطقة التجمع الأول.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفاده رصد محاولة انتحار في نافورة بمنطقة الرحاب.
انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة ألقت بنفسها داخل النافورة في محاولة منها للتخلص من حياتهاـ بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة وتشاجرها مع زوجها.
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تم إنقاذ السيدة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة.
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