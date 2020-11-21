تسجيل 1262 إصابة جديدة فى الإمارات وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وشفاء 771 حالة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 157 ألفًا و785 حالة، وحالات الشفاء 148 ألفًا و80 حالة، والوفيات بلغت 548 حالة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
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