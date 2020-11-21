جيش أديس أبابا يحتل مدينتي في تيجراي والإقليم يرد بقصف أمهرة.. والخاسر 200 ألف لاجئ إثيوبي

تناقلت وكالات الأنباء العالمية بيانًا عن الجيش الإثيوبي يعلن السيطرة على مدينتي "أكسوم"، و"أدفا" في إقليم تيجراي، فيما أعلن إقليم تيجراي قصف قليم أمهرة شمال غرب إثيوبيا، وذلك في إطار المواجهات التي اشتعلت 4 نوفمبر الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم.

وأكد بيان الجيش الإثيوبي أن قوات أديس أبابا سيطرت على مدينتي "أكسوم"، و"أدفا" الاستراتيجيتين في إقليم تيجراي، موضحًا أن المدينتين تتمتعان بموقع استراتيجي مهم، نظرا لموقهما قرب مدينة "أديغارت" الواقعة التي تسيطر عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

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