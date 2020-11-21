حليمة بولند تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة بنج زائدة

حليمة بولند تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إنتشار العديد من الأنباء حول وفاتها إثر تعرضها لأزمة صحية حينما أخذت جرعة بنج زائدة.

تحيا مصر تحرى عن المعلومات المنتشرة لكشف الحقيقة، حيث اتضح أن حليمة بولند تعرضت لأزمة صحية كادت أن تودي بحياتها، بسبب زيادة جرعة التخدير في العيادة.

حليمة بولند



كتبت حليمة بولند عبر حسابها على سناب شات، قائلة: "تم وضعي على جهاز الأوكسجين، والآن بخير وسأصلي 100 ركعة شكرا لله".

اقرأ أيضًا..القبض على الإعلامية حليمة بولند بتهمة مخالفة القانون



وتابعت: "رحت أتشهد كثير واقرأ قرآن وركبولي جهاز الأوكسجين والحمد لله فقت بعد فترة وقمت بالسلامة والحين بصلي 100 ركعة شكر وحمد لله".