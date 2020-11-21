تنسيق بين معدات الأحياء والمراكز وشركات الصرف الصحي ومياه الشرب لرفع تجمعات الأمطار

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات التي تعرضت خلال اليومين الماضيين لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع خاصة في محافظات الاسكندرية والجيزة والقاهرة والبحيرة .

وقال اللواء محمود شعراوي أن تقرير غرفة العمليات أشار إلي إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق ، وكذا استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية في باقي محافظات الجمهورية .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية .

ووجه " شعراوي " المحافظين باستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري وكذا محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق .

وطالب وزير التنمية المحلية ، رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة علي مدار اليوم خاصة في المحافظات التي من المتوقع وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة ، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والاطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية .

وناشد وزير التنمية المحلية ، المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم .

ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين ومن بينها الاسكندرية ومطروح والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الاخري.

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وأشار تقرير غرفة العمليات بالوزارة إلي استمرار جهود محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والشرقية في رفع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق بين معدات الاحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي .