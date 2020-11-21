إحالة طفلي التجمع الخامس للطب الشرعي بعد تعذيبهم بالماء المغلي

أحالت النيابة العامة الشقيقين "نادين ومصطفى" إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما لبيان ما بهما من إصابات بعد أن استقرت حالتهما الصحية داخل غرفة الرعاية بعد تلقيهما العلاج اللازم.

وقضى الشقيقان 7 أيام من التعذيب وبمجرد وصولهم المستشفى، واستدعاء الأمن لما تبين من وقوع التعذيب عليهم، وعلى الفور تم إحالتهم لإلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهما لبيان أسباب إصابتهما رسميا، بعد أن أثبتت تحقيقات النيابة تعرضهما للتعذيب بالماء المغلي على يد زوج والدتهما العرفي داخل فيلا في التجمع الخامس.

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وقررت النيابة تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تقييد الطفلين "نادين ومصطفى" وتعذيبهما بالماء المغلي، وبينت التحقيقات أن وصلات تعذيب الطفلين كانت أمام أمهما، التي وقفت صامتة وكأنها تبارك تعذيبهما بهذه الطريقة الوحشية.

تصرفات الأم أفزعت أحد شهود العيان في فيلا مجاورة، فأسرع إلى الاستغاثة بشرطة النجدة، صارخًا: "فيه طفلين بيتعذبوا وشعرهم اتحلق في الفيلا اللي جنبي"، لتنتقل قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتعثر عليهما في حالة صحية سيئة من آثار التعذيب التى تركت حروقًا بالغة على جسديهما.