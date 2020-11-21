هاني الناظر يوضح علاقة التطعيم الثلاثي بـ فيروس كورونا وتأثيره على الأطفال

علق الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، على الدراسة العلمية التي خرجت من جامعة چورچيا، والتي تشير إلى أن التطعيم الثلاثي "الحصبة والحصبة الالماني والغدة النكافية" الذي يعطي للاطفال الصغار قد يؤدي إلى التقليل من حدة أعراض فيروس كورونا .

وأشار الناظر، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن هذا يفسر ندرة اصابة الاطفال بكورونا.

وتابع: "عموما الحمد لله هذا التطعيم توفره مصر للاطفال وهذا يدعوني لان ادعو الامهات الحرص علي جميع التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة ومنها التطعيم الثلاثي بالطبع".

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

