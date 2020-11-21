والدة طفلي التجمع: جوزي كان بيعذبهم وأنا ساكتة وبقول أهو ضل راجل

اعترفت والدة طفلي التجمع أمام النيابة، خلال التحقيق معها، بشأن ما تعرض له طفليهما "نادين ومصطفى" من تعذيب قاسي، على يد زوجها داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس، ليتم إحالتهم للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما لبيان ما بهما من إصابات رسميا.

وقالت الأم في تحقيقات النيابة: "أيوه جوزي بيعذبهم على طول، وكمان بيضربني كتير، وأنا ساكتة عشان بقول ضل راجل ولا ضل حيطة"، مضيفة أن زوجها العرفي اعتاد التعدي على الطفلين بالضرب بحجة تأديبهما".

وأضافت والدة الطفلين: "عندما حاولت إنقاذهما تعدى عليَ بالضرب وكسر فخذي، وكان يصالحني بالفلوس عشان اسكت عن تعذيب أبنائي".

اقرأ أيضا: إحالة طفلي التجمع الخامس للطب الشرعي بعد تعذيبهم بالماء المغلي



وقررت النيابة تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تقييد الطفلين "نادين ومصطفى" وتعذيبهما بالماء المغلي، وبينت التحقيقات أن وصلات تعذيب الطفلين كانت أمام والدتهما، التي وقفت صامتة وكأنها تبارك تعذيبهما بهذه الطريقة الوحشية.

وأسرع أحد شهود العيان في فيلا مجاورة، إلى الاستغاثة بشرطة النجدة، صارخا: "فيه طفلين بيتعذبوا وشعرهم اتحلق في الفيلا اللي جنبي"، لتنتقل قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتعثر عليهما في حالة صحية سيئة من آثار التعذيب التى تركت حروقًا بالغة على جسديهما.