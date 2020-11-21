تعرف على تاريخ مواجهات مورينيو وجوارديولا قبل المواجهة المرتقبة اليوم

يتواجه اليوم ثنائي التدريب المخضرم، الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام هوتسبر، وذلك في مواجهة الناديين مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتواجه المخضرمين من قبل في 23 مواجهة، كان التفوق فيها للإسباني جوارديولا ب 11 انتصار، بينما حقق مورينيو 6 انتصارات، كان التعادل حاضر في 6 لقاءات، على مدار إدارتهما لمختلف الأندية، وتحمل مواجهة اليوم المواجهة رقم 24، بينما انتهت أول مواجهة بينهما بالتعادل السلبي في 2009، عندما كان جوارديولا على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، ومورينيو على رأس الإدارة الفنية لإنتر ميلان.

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ويحتل توتنام هوتسبر المركز الثاني في ترتيب جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر برصيد 12 نقطة ومتبقي له مباراة.

