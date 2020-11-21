احتفالات مختلفة لـ جارة القمر فيروز في يوم ميلادها الـ 85

فيروز تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي احتفلت بيوم ميلاد جارة القمر فيروز، حيث حرص العديد من الرواد تهنئتها بالعديد من أغانيها المختلفة.
السوشيال ميديا تحتفل بـ فيروز
احتفت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم بعيد ميلاد المطربة اللبنانية فيروز الـ85، حيث أطلق جمهورها العريض في الوطن العربي تغريدات منسوجة بأجمل الأمنيات.
تحيا مصر رصد عدد من التعليقات المختلفة التي جاءت من قبل الجمهور وفنانين الوطن العربي للاحتفاء بفيروز، نشرت المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، مقطع من أغنية المطربة اللبنانية فيروز، وعقلت قائلة: "إنتي أول من يصالحني على هذه الحياه بحلوها وبمرها .. الحمدلله أنك في حياتنا وربنا خليكي و يطول بعمرك".
غردت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة:"سألونا وين كنتو وليش ما كبرتو أنتو منقلن نسينا.. فيروز معك، نسينا الوقت والعمر.. كل سنة وأنتِ عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا".
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الجدير بالذكر، أن آخر ظهور لفيروز كانت أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنزلها على هامش زيارته الثانية للعاصمة اللبنانية لتفقد أحوالها بعد انفجار مرفأ بيروت في سبتمبر الماضي.
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