اعتراف زوج أم طفلي التجمع: قالتلي اضربهم عشان يتربوا فـ حرقتهم وحلقت شعرهم

دافع المتهم "محمد.ع" عن الجريمة التي ارتكبها في حق الشقيقين "نادين ومصطفى" وهو زوج أم الطفلين، وحرق جسدهم بمياه مغلي وضربهم، بطريقة وحشية، قائلا: "كنت بعلمهم الأدب عشان مش عارف أنام منهم، كنت بقول لها تسيطر عليهم وهى كانت بتقول لي اضربهم عشان يتربوا".

وأضاف زوج الأم المتهم، أنه حضر يوم الواقعة من عمله في مزرعة المواشي التي يمتلكها في الشرقية متعبا، وطلب من زوجته الدخول للنوم بعض الوقت للراحة، لكن صوت الأطفال المزعج -بحسب أقواله- كان سببا في تعذيبهما.

"بتعالج من الاكتئاب" .. هكذا أكد المتهم أمام المباحث لتبرير جريمته عقب القبض عليه، مدعيا أنه كان يؤدب الأطفال ولا يعذبهما، وقام بحلق شعرهما لتأنيبهما بسبب عدم قدرته على النوم.

وتابع: "تعرفت على أمهما بالصدفة من 8 شهور، ونشأت بيننا علاقة حب واتجوزتها عرفي بعد شهرين من علاقتنا، وقعدت معايا في الفيلا بتاعتي في التجمع الخامس، وبعد زواجنا بأسبوعين جابت ولادها يعيشوا معنا في الفيلا بعد رفض أبوهم استلامهم" -على حد قوله-.

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وانتقلت قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمحل الواقعة، وعُثر على الطفلين، "مصطفى أ." 5 سنوات، ومقيم محل البلاغ، مصاب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء من شعر الرأس، وشقيقته "نادين" 7 سنوات، ومقيمة محل البلاغ، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، وتم نقلهما لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

وبينت التحريات أن "محمد ع." 37 عامًا، صاحب مزرعة مواشي بالشرقية، ومقيم بذات العنوان، متزوج من والدة الطفلين "ع. ح."، 38 عامًا، موظفة، ومقيمة محل البلاغ، عرفيًا منذ 6 أشهر، وأمكن ضبط سخان مياه وخرطوم جرى استخدامهما في التعدي على الأطفال.