عاجل.. الكاف يعلن حكم النهائي بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين الحكم المغربي رضوان جيد كحكم ساحة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والزمالك.

وأدار صاحب ال 41 عام، 16 مباراة في مسيرته بدوري أبطال إفريقيا، إضافةً إلى 3 لقاءات في كأس الكونفدرالية، و4 مباريات في كأس الأمم الإفريقية، و7 مواجهات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في "نهائي الحلم"، والذي يعد أول نهائي أفريقي يشهد فريقين مصريين معا في هذا الدوري، والذي سيقام يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

