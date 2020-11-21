تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادي

أعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحي المعادي بالقاهرة، لجلسة الأربعاء المقبل.

ومن جانبها فضت المحكمة أحراز القضية بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، كما ندبت المحكمة محامين للدفاع عن المتهمين .

ووجهت النيابة للمتهم قتل المجني عليها “مريم م” عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وقيامة باستغلال السيارة الميكروباص مع صديقه وانهما اتفقتما علي سرقة إحدى حقائب السيدات بمنطقة المعادي وتصادف وجود المجني عليها سالفة الذكر حال حملها حقيبه علي ظهرها وقاموا بجذب تلك الحقيبة عنوه فاختل توازن المجني عليها فاصطدم رأسها بإحدي السيارات المصطفة بجانب الطريق ثم سقطت أرضا فارتطمت مقدمة رأسها بالارض فأحدث إصابتها وكان ذلك بالطريق العام وكان برفقتك المتهم وليد عبد الرحمن فكري أثناء استقلالكما سيارة ميكروباص وحال حملكم أسلحة مخبأة سلاح ناري فرد خرطوش وسلاح أبيض مطواة بأن قمت بجذب حقيبة المجني عليها عنوة.

وقال وليد فكرى، الجانى الأول، اتفقت مع محمد أسامة، إننا نسرق في اليوم دا أي شنط بتاعة السيدات وكنا محددين المنطقة، وجه رضا بالعربية الميكروباص، وحصلت مكالمة تيلفونية بيني وبين محمد، وقالي تعالى الموقف عند الملك الصالح ودخلت المعادي عند مستشفى القوات المسلحة، ووصلت المعادي ودخلت الشارع اللي ارتكبت فيه الواقعة وهو شارع هادي مفيش فيه غير العربية اللي أنا سايقها وهديت سرعة العربية وخدت بالي من بنت ماشية قبل نهاية المفارق".

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وأضاف المتهم "وقربت منها ومحمد أسامة كان راكب ورايا وشد الشنطة والبنت بدأت تشد معاه والبنت وقعت ع الأرض والكوتشي بتاع العربية الأيمن من روا خبط أو داس على جزء من جسمها وجريت بالعربية، ولما عديت التقاطع أخدت بالي أن فيه عربية جات ورايا وفتحت الشنطة لقيت فيها الـ85 جنيه، وميكب وبرفان وفيزا وبطاقة وسلسلة ومفاتيح كتير، ورمينا الشنطة وأخدت علبة المكياج والبرفان، وأكلت بالفلوس كباب وكفتة ومليش علاقة بالسلاح ولا الطلقات".

