العاهل السعودي: "اثبتنا قوتنا في تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا"

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، أن مجموعة العشرين برئاسة المملكة أثبتت قوتها وقدرتها لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا.

كتب الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم".

كان الدكتور توفيق ربيعة، وزير الصحة السعودي، قد أعلن أنه تم تخصيص أكثر من نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد.

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الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا انتشر خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.