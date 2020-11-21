سفير مصر فى كينيا يستقبل البابا ثيودوروس الثانى

جدة - نرمين السيد - وصل البابا ثيودوروس الثانى، بابا بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، إلى مطار نيروبى فى كينيا وكان فى استقباله أنطونيوس سغوروبولوس، وسفير مصر محمود على طلعت.





ومن المقرر أن يرأس البابا صلاة القداس الإلهى غدا الأحد فى كنيسة القديس بولس فى منطقة كاجيرا، ثم يزور نيرى فى كيسومو يوم الثلاثاء المقبل، أما يوم الأربعاء فيرأس القداس الإلهى، فيما يزور أبرشية إلدوريت المنشأة حديثًا يوم الخميس، على أن يعود يوم الجمعة إلى نيروبى.

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