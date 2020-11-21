جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة تسلمت، اليوم، 22 سيارة مقطورة محملة بمواد غذائية ولحوم ودواجن وبطاطين، مقدمة من صندوق (تحيا مصر)، لتوزيعها على الجمعيات الأهلية والأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة.





وأضاف المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أنه تم تسلم 11 سيارة محملة بالدواجن و5 سيارات محملة بالمواد الغذائية تحتوى على 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة " بالهنا والشفا " لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام والتى يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن سيارات محملة بـ 4500 بطانية ضمن مبادرة (شتاء آمن) التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من برد الشتاء. وأكد المحافظ دعمه الكامل للقافلة الإنسانية وتوفير سبل الدعم وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسؤولى التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وصول 22 سيارة محملة بمواد غذائية ولحوم إلى أسيوط مقدمة من تحيا مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.