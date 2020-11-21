أبو العينين لسفراء الاتحاد الأوروبي: سأتبنى قضايا مصر المهمة مع أوروبا

أدلى النائب محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصري الأوروبي، بعدد من التصريحات المهمة أثناء استضافته وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر "كريستيان برجر" ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر قناة "صدى البلد"؛ على هامش الاحتفالية التي أقامها سفراء الاتحاد الأوروبي للاحتفال بالنجاح الكاسح لـ أبو العينين في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتطرق "أبو العينين"، خلال اللقاء، إلى كافة القضايا المثارة على المستوى الإقليمي والدولي، مُثمنًا دور الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري وسياحي لمصر، كما أثنى على ما تحققه مصر من طفرة تنموية هائلة على كافة المستويات.

مصر.. أكبر نمو اقتصادي في أفريقيا والشرق الأوسط

وخلال اللقاء، أكد "أبو العينين"، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي اُتبعت في مصر دعمت الاقتصاد بقوة، وساهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة، معلقًا "هنوصل لمعدلات نمو خلال العام الجاري لـ 3.3%، وكان متوقعا تحقيق 5.6% قبل جائحة فيروس كورونا".

وقال إن معدل النمو الاقتصادي الذي تحققه مصر "3.3%" خلال جائحة كورونا أكبر معدل نمو اقتصادي فى أفريقيا والشرق الأوسط.

اقتصاد ما بعد كورونا

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن جائحة فيروس كورونا ستغير معالم العالم كله وتسببت في خسائر اقتصادية ضخمة، منوهًا بضرورة عمل الدول على حماية اقتصادها من المخاطر خاصة فيما يتعلق بالدواء والغذاء.

وأشار "أبو العينين"، إلى أهمية تكاتف وتعاون دول العالم لتجاوز أزمة فيروس كورونا، إضافةً إلى إعادة تعديل منظومة الأسواق، بدلًا من الاعتماد على سوق واحد فى دولة واحدة، لافتا إلى أن مصر أمامها العديد من الفرص الاقتصادية في المدن الصناعية والاقتصادية الجديدة، وعبور المنتجات المصرية للدول الأفريقية عبر الاتفاقيات التي تربط مصر بدول القارة السمراء مثل اتفاقية "التجارة الحرة".

وأكد رئيس المجلس المصرى الأوروبى، أن السوق الاستثمارى أصبح مؤهلا لفرص استثمارية ضخمة، فى مجالات متعددة مثل الصناعة، الطب والتعليم، معقبًا "الاستثمار في التعليم والصحة جزء للغاية، والاستثمار فى الصناعة قاطرة التنمية مهم جدًّا، وبإمكان كل محافظة استقبال نوعيات معينة من الصناعات".

دعوة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في منطقة قناة السويس

وأضاف "أبو العينين"، أنه بعد افتتاح قناة السويس الجديدة؛ نشأت منطقة اقتصادية كبيرة للغاية، ولها تشريعات خاصة بها، لافتا إلى أن دولتي الصين وروسيا بدأتا الاستثمار فى هذه المنطقة".

ووجه أبو العينين حديثه لسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر "كريستيان برجر"، قائلاً "يمكن إنشاء منطقة اقتصادية لأوروبا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن هناك العديد من المميزات يحظى بها المستثمرون فى هذه المنطقة".

أبو العينين يتبنى القضايا المهمة لمصر مع الاتحاد الأوروبي

وقال النائب محمد أبو العينين، إن المجلس المصري الأوروبي سيتعاون مع الاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والاقتصادية بدعم من حكومتيّ وبرلمانيّ الطرفين.

وأكد رئيس المجلس المصري الأوروبي، أنه سيتبنى بنفسه القضايا المهمة بالنسبة لمصر مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي".

واشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن دول الاتحاد الاوروبى شركاء حقيقيون لمصر فى التجارة والصناعة والسياحية، مضيفا: "سنشاهد العام القادم احتفالية كبيرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير وستكون حدثا تاريخيا.

الدعوة لتشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان

وقال أبو العينين إن إعداد قانون عالمي يجرم الاساءة الى الاديان أصبح مطلبا جماهيريا ضخما.

وأكد أبو العينين أنه سيناقش أمر إعداد القانون مع أعضاء البرلمان الأوروبي والكونجرس والبرلمان الدولي، معقبا: "أن شاء الله هيشوف النور".

وتابع أبو العينين: يجب التفرقة بين حرية التعبير وقدسية الأديان السماوية، معقبا: "عيب وحرام اللى حصل من الاساءة للدين أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - ويجب تجريم الأساءة إلى الاديان والرسل عالميا".

مصر نجحت في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم

وفيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، قال النائب محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصري الأوروبي، إن أوروبا تجرعت مرارة الإرهاب الذي لا دين ولا وطن له، مؤكدا أن دول ومنظمات بعينها ترعى وتدعم الإرهاب.

وطالب أبو العينين، أوروبا باتخاذ إجراءات حازمة ضد الدول التي ترعى الإرهاب، مؤكدا أن مصر قامت بحماية العالم من خطر الجماعات الإرهابية.

وأكد رئيس المجلس المصري الأوروبي، أن مصر نجحت في محاربة الإرهاب، نيابة عن العالم كله، وحاصرته في سيناء حتى لا ينتقل منها إلى العالم، وتم بالفعل طرد العناصر الإرهابية.

وكشف النائب محمد أبو العينين أن الإرهاب المتبقي في سيناء يبلغ نحو 1% فقط، وسيتم الانتهاء منه في الوقت القريب، وما حدث من تطهير الإرهاب هو بمثابة حماية للدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول العالم.

وفيما يتعلق بتجاوزات تركيا في المنطقة، قال أبو العينين إن تركيا من دول الاتحاد الأوروبي وتوجد مصالح مشتركة بينها وبين الاتحاد لذا هناك بعض التحفظات فى التعامل مع الاستفزازات التركية بالمنطقة.

وأضاف أبو العينين: يمكن بـالتحركات الدبلوماسية والضغط مواجهة التهديد التركي، معقبا: "نحن أصدقاء للاتحاد الأوروبي ونشعر أنهم على قدر المسؤولية فى هذا الشأن".

رسالة أبو العينين إلى الرئيس الأمريكي بايدن

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الأمريكية، خلال الفترة القادمة، قال النائب محمد أبو العينين، إن مصر 2020 بشبابها وشعبها مختلفة إلى حد كبير عن مصر 2011.

وأضاف أبو العينين أن تجربة الإسلام السياسي فشلت فى مصر وقامت ضدها ثورة 30 يونيو، لحماية مصر والمقدرات الوطنية والمستقبل".

وقال النائب محمد أبو العينين، إن القوات المسلحة المصرية وقفت ودعمت إرادة الشعب المصرى، لافتا إلى أن الشعب المصرى بعد ذلك انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والانتخاب لم يكن من فراغ حيث اطمأن الشعب له بعد رسمه رؤى مستقبلية لمصر التى يريدها الشعب".

وأضاف النائب محمد أبو العينين قائلا:" من عادة الرئيس السيسى أنه لا يتحدث كثيرا، بيشتغل وينتج وبعدها بيتكلم"، لافتا إلى قدرة الرئيس فى الحفاظ على الدور المصرى عالميا وأصبح لابد من الاطلاع على الرأي المصرى فى أى قرار سياسي هام.

وتابع أبو العينين: "قائدنا الرئيس السيسى يوجه يوميا رسائل مهمة للعالم، حيث انتصرت الدولة على الإرهاب وحققت نجاحات ضخمة فى تحقيق التنمية المستدامة"، لافتا الى فى عهده تضاعفت قيمة الصحراء ببناء العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت محط أنظار العالم كله، والتوسعات التنموية فى كل ربوع مصر دون إستثناء، الصعيد، وسيناء والقاهرة الكبرى وغيرها.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن الشعب المصرى هو الذى يحدد مصيره بنفسه، معقبا:" رسالتى للإدارة الأمريكية محدش هيقدر ينفذ بين الشعب المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي".

وقال أبو العينين، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعى جيدا ما يحدث فى مصر والشرق الاوسط كله، والرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن يملك رؤية عن الشرق الأوسط، ورسالتى له ضرورة التعاون بين أمريكا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.

واختتم النائب محمد أبو العينين حديثه قائلا: "معدن الشعب المصرى وثوابته الوطنية الموجودة فى القلوب والأعماق والوفاء للقادة والزعماء والجيش".