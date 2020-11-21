نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة رغدة الدخاخنى إستشارى أمراض النساء والتوليد، والتى توفيت متأثره بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة، داعية الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء بسبب الإصابة بكورونا إلى(203) شهيد.
من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة استعدادا للموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، قررت شراء كمامات بجودة مرتفعة لتوزيعها على الأطباء بكافة المحافظات، بقيمة 500 ألف جنيه، لحماية الأعضاء من مخاطر العدوى، مشيرا إلى أن النقابة تتواصل مع النقابات الفرعية لتوزيعها وفق احتياجات كل نقابة فرعية بالمحافظات، لافتا إلى أنه قد يتم شراء دفعة ثانية من الكمامات فى حال الحاجه لها
وأوضح القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن النقابة ستطلق مجموعة من الندوات التثقيفية للأطباء للوقاية من كورونا، حول أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية وكيفية الالتزام بها، إنطلاقا من دور النقابة الأصيل فى المشاركة فى المنظومة الصحية، خاصة فى ظل ما يواجهه العالم من وباء كورونا، ودعما لحماية الأطباء باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الأطباء تنعى الشهيدة رقم 203 الدكتورة رغدة الدخاخنى بعد وفاتها بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.