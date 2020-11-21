«التعليم العالي» توجه بانتظام الدراسة في الجامعات والاستعداد لامتحانات منتصف العام

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى اليوم السبت، فى جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس رؤساء الجامعات. فى بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وهنأها على متحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة، كما تقدم بالتهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوه، الذى تم تعيينه رئيسا لجامعة الإسكندرية بقرار جمهوري.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول وفق منظومة التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى بتفاصيل الاجتماع، على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية المستشفيات الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية، مشددا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد.

وذكر البيان، أن المجلس استمع إلى العرض التقديمى الذى قدمه الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وتعميم التصميمات الإنشائية والضوابط الاسترشادية الخاصة بالجامعات الأهلية واشتراك الجامعات الحكومية فى إنشاء الجامعات الأهلية فى ضوء التكليفات الرئاسية، كما تم عرض الموقف التنفيذى للجامعات الأهلية وأسلوب إدارة مشروع تجهيز عدد 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية.

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف الحالى للمشروع القومى لوضع الاشتراطات البنائية وضبط العمران بالمدن المصرية حيث تتولى الجامعات كل فى محافظته بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وادارات التخطيط العمرانى بالمحافظات وضع اشتراطات وضوابط العمران من خلال معايير تخطيطية تتضمن الكثافة السكانية والبنائية وعلاقتها بالخدمات الأساسية والمرافق وشبكات البنية الأساسية والطرق وصولا الى تحديد اشتراطات عمرانية تعمل على تحسين جودة الحياة بالمدن المصرية.

ووافق المجلس على إلغاء إجازات التفرغ الدراسى للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه بكليات الطب فى الجامعات المختلفة لمدة 6 أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للقيام بدورهم فى مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الحالية، وذلك لهذا العام فقط. كما وافق المجلس المجلس الأعلى للجامعات، على الطلب المقدم من جامعة طنطا، لإنشاء جامعة طنطا الأهلية بمجمع الكليات بسبرباى، ووافق المجلس على عقد ندوات توعية عن اليوم العالمى لمكافحة الفساد وذلك لرفع الوعى بمخاطر الفساد.

ووافق المجلس على تشكيل لجان متخصصة تهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعى بأضرار الزيادة السكانية على خطط التنمية المستقبلية للدولة المصرية. واستعرض المجلس ما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التى عقدت فى بغداد خلال الفترة من28-31 أكتوبر 2020، والتى شهدت اتفاق الجانبان على تبادل الخبرات للأساتذة بالجامعات المصرية والعراقية.