موجز السوشيال.. هاشتاج سيدة المطر يتصدر تويتر.. ومحمد لطفى يفاجئ الجمهور بـ سوبرمان

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

برفقة روجينا وإسعاد يونس.. أشرف زكي يشارك متابعيه صورا من برنامج صاحبة السعادة

نشر الفنان أشرف زكى عدة صور له مع زوجته الفنانة روجينا والإعلامية إسعاد يونس من برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أشرف زكى على الصور قائلا "استمتعنا بحلقة صاحبة السعادة يارب تكون عجبتكم".

وكان الدكتور أشرف زكي قد أوضح الأسباب التي دفعته إلى التفكير في الاستقالة مؤخرا من منصب نقيب الممثلين.

وقال أشرف زكي، لبرنامج "in sider": "مش عايز أستقيل ولا حاجة، هو الموضوع باختصار إن إحنا عندنا أزمة، نكاد نكون النقابة الوحيدة اللي أعضائها بيحملوا النقيب ‏مسئولية التشغيل، أنا قلت لهم المشكلة، إحنا عايشين في ظل متغير، زمان كان عندنا قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج ‏الإعلامي والعديد، النهارده الدولة خرجت من الإنتاج".

وأضاف: "قولت لهم أنا مش قادر أحل لكم المشكلة دي بشكل يرضيكم، فأنا الجمعية العمومية اللي جاية في شهر ديسمبر، تبقى آخر جمعية عمومية ليا ونشوف حد يقدر يحل المشكلة".‏

بـ ملابس سوبرمان.. محمد لطفى يفاجئ جمهوره في أحدث ظهور له.. شاهد

نشر الفنان محمد لطفى صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد لطفى فى الصورة مرتديا ملابس سوبر مان وعلق قائلا " صبح الخير واحشتوني فقولت ارجعلكم سوبرمان".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:

سوبر مان مصر - صباح الفل يانجم - قلبى اقسم بالله - نجم مصر - منور الدنيا كلها - ربنا يحفظك

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتي قدمتها هوليوود في ستينيات القرن الماضي وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتي» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

هاشتاج سيدة المطر يتصدر تويتر .. ورد سريع من وزارة التضامن الاجتماعي

في ظل موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها معظم أنحاء الجمهورية بالأمس، انتشرت صورة لسيدة تبيع الترمس على إحدى الأرصفة بالشارع المصري بعد أن رصدتها الكاميرات.

وقد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سيدة_المطر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى عقب التواصل مع السيدة انها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عاما وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عام تقريبًا بعد أن رزقت منه بطفل وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما.

تجنني.. ريم مصطفى تخطف قلوب متابعيها بصورة لها.. شاهد

نشرت الفنان ريم مصطفى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتي:

مشاء الله - ربنا يحفظك - قمر - تجننى

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.